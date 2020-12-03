"Я б продав Мессі влітку, для нас це було економічно вигідно. Фінансова ситуація в Барселоні дуже тривожна, виплати гравцям за січень будуть відкладені.

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Якщо Неймар буде безкоштовним, то питання щодо нього можемо обговорити. Якщо ж ні, то у нас просто немає грошей для цього. Або ж прийде новий президент, який здатен творити дива", – наводить слова Тускетса Deportes Cuatro.

Нагадаємо, влітку Манчестер Сіті пропонував Барселоні за Мессі 200 млн євро, однак каталонці відмовились. Тепер "блаугранас" ризикують втратити свою зірку безкоштовно.

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