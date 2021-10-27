Неймар зізнався, кого з гравців ПСЖ вважає генієм – це не Мессі чи Мбаппе
Зірка парижан Неймар поділився своїми думками щодо виступів з Ліонелем Мессі, Кіліаном Мбаппе і Марко Верратті.
"Дуже радий спостерігати за Мессі в Парижі. Він не тільки кумир, а ще й друг. Коли рядом із вами друзі, стає легше і спокійніше. Сподіваюсь, ми напишемо історію, як ми це робили в Барселоні.
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Мене приємно вразили Кіліан Мбаппе і Марко Верратті. Мбаппе – молодий швидкий футболіст. Я знав, що Верратті чудовий гравець, але не розумів, наскільки він ефективний. Геній. Один із найкращих півзахисників, з якими я грав. Поряд із Хаві та Іньєстою", – цитує Неймара Football Italia.
Після 11 турів Ліги 1 ПСЖ має у своєму активі 28 залікових балів та очолює турнірну таблицю. Також парижани є лідерами у групі А Ліги чемпіонів.
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