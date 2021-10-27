"Дуже радий спостерігати за Мессі в Парижі. Він не тільки кумир, а ще й друг. Коли рядом із вами друзі, стає легше і спокійніше. Сподіваюсь, ми напишемо історію, як ми це робили в Барселоні.

Інфекція Мбаппе, втрата Верратті і повернення Рамоса: ПСЖ повідомив новини з лазарету

Мене приємно вразили Кіліан Мбаппе і Марко Верратті. Мбаппе – молодий швидкий футболіст. Я знав, що Верратті чудовий гравець, але не розумів, наскільки він ефективний. Геній. Один із найкращих півзахисників, з якими я грав. Поряд із Хаві та Іньєстою", – цитує Неймара Football Italia.

Після 11 турів Ліги 1 ПСЖ має у своєму активі 28 залікових балів та очолює турнірну таблицю. Також парижани є лідерами у групі А Ліги чемпіонів.

ПСЖ в меншості втримав нічию у грі з Марселем – страждання Неймара та Мессі від агресії фанатів, два скасованих голи