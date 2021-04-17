Каталонці не можуть дозволити собі задовольнити фінансові апетити нападника ПСЖ, повідомляє Don Balon.

Неймар визнаний найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів

У разі повернення на Камп Ноу Неймар розраховував отримувати зарплатню рівня Ліонеля Мессі. Аргентинець заробляв 50 млн євро за рік, однак навіть йому доведеться поступитися – з літа новий контракт передбачає 30 млн. Неймар міг "потерпіти" один сезон зі скромнішим гонораром, але вже влітку 2022-го просив би ті ж 30 млн євро. Барселона в умовах фінансової скрути не може дозволити собі два такі "тягарі", тому зробить вибір на користь Мессі і змириться з неможливістю повернення бразильця.

Нагадаємо, Неймар виступає за ПСЖ з літа 2017 року. У сезоні-2020/21 бразилець провів 22 матчі, у його активі 13 голів і 8 результативних передач.

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