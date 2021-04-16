Форвард ПСЖ Неймар став найкращим футболістом матчів-відповідей 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

ПСЖ встановив жорсткий дедлайн щодо узгодження нового контракту Неймара

Попри те, що 29-річний бразилець не відзначився результативними діями у матчі проти Баварії, а його команда взагалі програла (0:1), яскрава гра Неймара спонукала більшість фанатів проголосувати саме за нього.

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Нагадаємо, у півфінальному двобої ЛЧ ПСЖ позмагається з Манчестер Сіті за путівку у вирішальний матч.

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