Каталонцы не могут позволить себе удовлетворить финансовые аппетиты нападающего ПСЖ, сообщает Don Balon.

Неймар признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

В случае возвращения на Камп Ноу Неймар рассчитывал получать зарплату уровня Лионеля Месси. Аргентинец зарабатывал 50 млн евро в год, однако даже ему придется уступить – с лета новый контракт предусматривает 30 млн. Неймар мог "потерпеть" один сезон с более скромным гонораром, но уже летом 2022-го просил бы те же 30 млн евро. Барселона в условиях финансового кризиса не может позволить себе две таких "тяжести", поэтому сделает выбор в пользу Месси и смирится с невозможностью возвращения бразильца.

Напомним, Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. В сезоне 2020/21 бразилец провел 22 матча, в его активе 13 голов и 8 результативных передач.

Революция в Барселоне: Лапорта прогоняет 8 игроков с несколькими звездами – трансферная бомба и будущее Месси