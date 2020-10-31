Нападник ПСЖ прагне залишитися у французькому клубі, хоча ще не так давно всіма силами намагався втекти зі столиці Франції.

Неймар очікує, що керівництво парижан запропонує йому нову угоду, адже чинний контракт завершується вже влітку 2022 року. Раніше 28-річний бразилець заявив президенту ПСЖ про бажання залишитися в клубі. Це трапилося у серпні під час проведення фінальних стадій ЛЧ у Лісабоні.

Неймар пропустить близько місяця через травму

Щоправда, у Неймара є одна умова. Його зарплатня повинна залишитися на тому ж рівні, що й раніше – форвард не погодиться на зменшення своїх фінансових апетитів. Зараз бразилець отримує 36 млн євро за сезон, інформує Footmercato.

Однак, за останні кілька місяців ПСЖ так не розпочав перемовин з представниками Неймара щодо нового контракту. Наразі Леонардо (спортивний директор чемпіонів Франції) робить усе можливе, щоб пролонгувати співпрацю з Кіліаном Мбаппе.

Нагадаємо, Неймар перебрався у ПСЖ влітку 2017-го з Барселони за рекордні 222 млн євро. Після того бразилець неодноразово заявляв про своє бажання повернутися до лав "блаугранас", проте в підсумку залишився в Парижі.

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