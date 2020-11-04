Ліга чемпіонів, 3 тур

Башакшехір – Манчестер Юнайтед – 2:1

Голи: Ба, 13, Вішча, 40 – Марсьяль, 43

Зеніт – Лаціо – 1:1

Голи: Єрохін, 32 – Кайседо, 82

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Барселона – Динамо – початок гри о 22:00

Челсі – Ренн – початок гри о 22:00

Севілья – Краснодар – початок гри о 22:00

Брюгге – Борусія Д – початок гри о 22:00

Ференцварош – Ювентус – початок гри о 22:00

РБ Лейпциг – ПСЖ – початок гри о 22:00

Дві несподівані перемоги над ПСЖ та РБ Лейпциг дозволяли Ман Юнайтед їхати у Стамбул, не відчуваючи додаткового тиску. Схоже, це зіграло з командою Сульшера злий жарт. Хоча гості легко заволоділи контролем і територією, Башакшехір доволі швидко знайшов слабкі місця суперника. Захисники МЮ діяли дезорганізовано і поплатилися за це на 13-й хвилині. Демба Ба втік на побачення з голкіпером ще з власної половини і без проблем відкрив рахунок.

Пропущений м'яч нічого не навчив. Невдовзі Ба знову опинився у подібній ситуації, але Туанзебе встиг сфолити. Арбітр пошкодував Акселя, показавши йому лише жовту картку. Але й після цього провали в захисті нікуди не зникли. Ближче до кінця тайму Вішча подвоїв перевагу господарів, покаравши "дияволів" за чергову помилку. Однак МЮ ще до перерви зміг відквитати один м'яч – Шоу подав у штрафний, а там ніхто навіть не спробував завадити Марсьялу пробити головою. У другому таймі команди грали більш організовано. Істанбул зумів не пропустити і здобув першу перемогу в Лізі чемпіонів у своїй історії.

Перед 3-м туром Лаціо був лідером групи F, а Зеніт – аутсайдером з двома поразками. Через коронавірус "орли" прибули в Росію без низки важливих гравців, серед яких опинився і головний бомбардир Чіро Іммобіле. Навіть у такій ситуації римляни нічим не поступалися супернику, але пропустили після серії помилок у власному штрафному – в завершенні атаки Дзюба скинув на Єрохіна, який з кількох метрів переправив м'яч у сітку. Італійці зуміли відігратися аж на 82-й хвилині. Кайседо класним ударом завершив атаку Лаціо. Пітерці у компенсований час забили вдруге, але VAR скасував гол і врятував команду Сімоне Індзагі від поразки.

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