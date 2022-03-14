Неймар дуже близько до серця сприйняв образи з боку фанатів ПСЖ перед матчем проти Бордо через що думає про відхід з клубу, повідомляє AS. Проблемою може стати велика зарплатня бразильця.

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Серхіо Рамос також може покинути Париж, але з іншої причини. Рамос зіграв лише у 5 матчах впродовж сезону, що явно не влаштовує керівництво клубу. Спортивний директор ПСЖ Леонардо вже зазначав, що трансфер іспанця став провальним для парижан.

А от Ліонель Мессі може залишитись у Парижі. Цьому посприяє можливий відхід Мбаппе майбутнього літа. Лео переконаний, що після відходу француза саме він стане фігурою, навколо якої будуватиметься команда. Додамо, що він відзначився 7 голами та 11 асистами в 26 поєдинках за ПСЖ.

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