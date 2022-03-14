Неймар очень близко к сердцу воспринял обиды со стороны фанатов ПСЖ перед матчем против Бордо из-за чего думает об уходе из клуба, сообщает AS. Проблемой может стать большая зарплата бразильца.

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Серхио Рамос может покинуть Париж, но по другой причине. Рамос сыграл только в 5 матчах в течение сезона, что явно не устраивает руководство клуба. Спортивный директор ПСЖ Леонардо отмечал, что трансфер испанца стал провальным для парижан.

А вот Лионель Месси может остаться в Париже. Этому поспособствует возможный уход Мбаппе предстоящим летом. Лео убежден, что после ухода француза он станет фигурой, вокруг которой будет строиться команда. Добавим, что он отметился 7 голами и 11 ассистами в 26 поединках за ПСЖ.

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