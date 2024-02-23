Нападник Аль-Хіляля Неймар не відвернувся від Дані Алвеса, який потрапив у сексуальний скандал.

Напередодні суд столиці Каталонії визнав винним Дані Алвеса у скоєнні сексуального злочину. За це бразилець повинен провести за ґратами 4,5 року. Його адвокати ще будуть оскаржувати рішення.

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Видання UOL повідомляє, що у цьому процесі Алвесу допоміг Неймар, який сплатив усі судові витрати й "компенсацію за заподіяну шкоду". Загальна сума становить 150 тисяч євро. Це нібито допомогло підсудному отримали мінімальний термін покарання.

Втручання сторонніх осіб було необхідним. Дані Алвес не міг заплатити зі своєї кишені, адже всі його активи заморожені через розлучення з дружиною, яка позивається через несплату аліментів.

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