Неймар: Я не супергерой, в мене теж бувають моменти, коли я хочу сховатись від усіх

Нападник ПСЖ Неймар виступив з промовою на турнірі, організованому його благодійним фондом.

"Я не супергерой і не ідеальний кумир. У мене також бувають погані моменти, коли я хочу піти додому і сховатися, залишитися тільки з друзями та родиною.

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Я не супергерой, який справляється з тиском всього світу. Я докладаю зусиль, тому що знаю, що став прикладом не тільки для моєї сім'ї і мого сина, а й для більшості дітей, які зібралися тут.

Знаю, що на мені лежить величезна відповідальність, і я хочу проявити себе з найкращого боку. Потрібно завжди бути чесним, це найголовніше", – цитує Неймара L`Equipe.

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