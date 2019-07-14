Неймар має взятись за голову, – Бебето

Легендарний футболіст збірної Бразилії Бебето закликав Неймара задуматись про свою поведінку.

"Я всім серцем сподіваюся, що Неймар зможе взятися за голову. Неймар не розуміє, що він робить. Він повинен бути прикладом. Нам потрібно говорити, що Неймар забиває голи і допомагає збірній Бразилії.

Неймар в Барселону: на заваді топ-трансферу виник ще один фактор – у справу втрутилась іспанська податкова

Я його підтримую, тому що він відмінний гравець, і будь-яка команда у світі знайшла б місце у своєму складі для нього. Я дуже його люблю і сильно до нього прив'язаний.

Сподіваюся, він візьметься за голову і знову стане щасливим хлопцем, який робив нас щасливими своєю грою на полі і за його межами. Я хочу говорити про голи Неймара, а не про інші речі. Я не хочу говорити про нього в інших аспектах", – цитує Бебето L'Equipe.

Небезпека для Зінченка, жахаюча Барса та хитрий Ювентус: як змінились склади 10-и грандів Європи у період трансферів