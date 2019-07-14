Неймар: Я не супергерой, у меня тоже бывают моменты, когда я хочу спрятаться от всех

Нападающий ПСЖ Неймар выступил с речью на турнире, организованном его благотворительным фондом.

"Я не супергерой и не идеальный кумир. У меня также бывают плохие моменты, когда я хочу пойти домой и спрятаться, остаться только с друзьями и семьей.

Неймар должен взяться за голову, – Бебето

Я не супергерой, который справляется с давлением всего мира. Я прилагаю усилия, потому что знаю, что стал примером не только для моей семьи и моего сына, но и для большинства детей, собравшихся здесь.

Знаю, что на мне лежит огромная ответственность, и я хочу проявить себя с наилучшей стороны. Нужно всегда быть честным, это самое главное", – цитирует Неймара L`Equipe.

Неймар в Барселону: на пути топ-трансферу возник еще один фактор – в дело вмешалась испанская налоговая