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Неймар: Я не супергерой, у меня тоже бывают моменты, когда я хочу спрятаться от всех

20:54 30 Читати українською
Неймар: Я не супергерой, у меня тоже бывают моменты, когда я хочу спрятаться от всех
Неймар / Reuters

Нападающий ПСЖ Неймар выступил с речью на турнире, организованном его благотворительным фондом.

"Я не супергерой и не идеальный кумир. У меня также бывают плохие моменты, когда я хочу пойти домой и спрятаться, остаться только с друзьями и семьей.

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Я не супергерой, который справляется с давлением всего мира. Я прилагаю усилия, потому что знаю, что стал примером не только для моей семьи и моего сына, но и для большинства детей, собравшихся здесь.

Знаю, что на мне лежит огромная ответственность, и я хочу проявить себя с наилучшей стороны. Нужно всегда быть честным, это самое главное", – цитирует Неймара L`Equipe.

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Испания Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франция
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