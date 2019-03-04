Неймар – про Реал: Ніхто не знає, що станеться через 3 місяці

Форвард ПСЖ Неймар розповів, що щасливий у Парижі, але не знає, що може бути в майбутьному.

"Реал? Це один з найбільших клубів в світі. Будь-який гравець був би не проти пограти там, але це не означає, що хочу там грати. Я щасливий у Парижі.

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Однак, ніхто не знає, що чекає мене в майбутньому. Наразі я пов'язую своє майбутнє з ПСЖ. Окрім цього, я виконав ще одну свою мрію – грати за Барселону. Я досяг своєї мети. Не хочу залишати ПСЖ, але ніхто не знає, що станеться через три місяці", – передає слова бразильця Globo.

Раніше президент ПСЖ Аль Хелаїфі розповів, що Реал знає про те, що Неймар не продається.

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