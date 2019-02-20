Дівчина дня: фантастична подруга Неймара, яка вражає формами та робить страшні речі у пориві люті

Нападник Парі Сен-Жермен Неймар, схоже, не надто сумує у клубному лазареті, відновлюючись після другого за рік перелому ноги.

Бразильські ЗМІ приписали Неймару черговий роман. 26-річний зірковий футболіст начебто полонив серце своєї співвітчизниці – звабливої моделі Дуди Кастро.

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"Вони спілкуються щодня через FaceTime, і вони вже домовились про зустріч. Їх пов'язує велика пристрасть", – розповіла журналу Extra подруга моделі, яка не захотіла афішувати своє ім'я.

Неймар та Кастро вже відкрито фліртують у соціальних мережах. Чарівна брюнетка, зокрема, назвала бразильця красунчиком, коментуючи фото з його дня народження.

Цікаво, що у жовтні минулого року Дуда Кастро була арештована в Лос-Анджелесі, де вона зараз мешкає. Зустрічаюсь з бразильським співаком Габріелем Араухо Марінсом Родрігесом, більш відомим під псевдонімом "Біл", запальна брюнетка розбила пляшкою голову моделі Наталі Келет. Що ж, схоже, Неймару подобаються дівчата з характером...

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