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Президент ПСЖ Аль Хелаїфі: Реал прекрасно знає, що Неймар не продається

11:23 94 Читать на русском
Президент ПСЖ Аль Хелаїфі: Реал прекрасно знає, що Неймар не продається
Аль Хелаїфі та Неймар / фото з соцмереж

Президент ПСЖ Насер Аль Хелаїфі відреагував на чутки про можливий продаж лідера парижан Неймара.

"Жоден клуб в світі, в тому числі й Реал, не повинен телефонувати нам щодо Неймара або будь-якого іншого гравця. Реал прекрасно знає, що Неймар не продається.

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Бразилець не покине ПСЖ цього літа. У нас фантастичні стосунки з батьком Неймара. Ми розраховуємо, що форвард залишиться у Парижі на довгострокову перспективу", – цитує Аль Хелаїфі Marca.

Нагадаємо, Неймар перейшов у ПСЖ із Барселони у серпні 2017 року за рекордні 222 млн євро. Контракт бразильця з французьким клубом чинний до 30 червня 2022 року. У ЗМІ регулярно розповсюджуються чутки про можливий трансфер Неймара в Реал.

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