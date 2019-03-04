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Неймар – о Реале: Никто не знает, что произойдет через 3 месяца

10:20 65 Читати українською
Неймар – о Реале: Никто не знает, что произойдет через 3 месяца
Неймар / Goal

Форвард ПСЖ Неймар рассказал, что счастлив в Париже, но не знает, что может быть в будущем.

"Реал? Это один из самых больших клубов в мире. Любой игрок был бы счастлив играть там, но это не значит, что хочу там играть. Я счастлив в Париже.

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Однако, никто не знает, что ждет меня в будущем. Сейчас я связываю свое будущее с ПСЖ. Кроме этого, я выполнил еще одну свою мечту – играть за Барселону. Я достиг своей цели. Не хочу покидать ПСЖ, но никто не знает, что произойдет через три месяца", – передает слова бразильца Globo.

Ранее президент ПСЖ Аль Хелаифи рассказал, что Реал знает о том, что Неймар не продается.

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