Неймар зі сльозами на очках розповів про свої стосунки з Мессі – зворушливе відео

Форвард ПСЖ Неймар розчулився, розповідаючи про підтримку з боку нападника Барселони Ліонеля Мессі.
"Чесно кажучи, мені дуже складно говорити про Мессі, тому що для мене в Барселоні все було по-особливому, і я говорю про це всім.
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У момент, коли мені найбільше потрібна була підтримка, найкращий футболіст світу прийшов і сказав: "Я готовий допомогти тобі", – цитує Неймара видання AS.
Нагадаємо, Неймар захищав кольори Барси у 2013-2017 роках. Влітку 2017-го 27-річний бразилець перейшов у французький ПСЖ за 222 млн євро.
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