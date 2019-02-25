Неймар зі сльозами на очках розповів про свої стосунки з Мессі – зворушливе відео

Форвард ПСЖ Неймар розчулився, розповідаючи про підтримку з боку нападника Барселони Ліонеля Мессі.

"Чесно кажучи, мені дуже складно говорити про Мессі, тому що для мене в Барселоні все було по-особливому, і я говорю про це всім.

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У момент, коли мені найбільше потрібна була підтримка, найкращий футболіст світу прийшов і сказав: "Я готовий допомогти тобі", – цитує Неймара видання AS.

Нагадаємо, Неймар захищав кольори Барси у 2013-2017 роках. Влітку 2017-го 27-річний бразилець перейшов у французький ПСЖ за 222 млн євро.

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Neymar (in tears):

"I tell this story to everyone, at the time when I needed support the most, the man on the team (FC Barcelona), the best player in the world, came and gave me a hand. Leo means a lot to me".pic.twitter.com/sXmVa2w4qC — Nadyice (@nadyice_) 24 лютого 2019 р.

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