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Динамо Брест ледь уникло банкрутства – Мілевський та Ко отримують жалюгідні зарплати

12:19 1243 Читать на русском
Динамо Брест ледь уникло банкрутства – Мілевський та Ко отримують жалюгідні зарплати
Динамо Брест має фінансові проблеми / ФК Динамо Брест

Чинний чемпіон Білорусі змушений суттєво економити. Найбільше від цього постраждали футболісти, зарплати яких серйозно знизилися.

Екс-форвард збірної України Артем Мілевський підтвердив, що керівництво Динамо Брест серйозно врізало зарплати гравцям. Загалом у складі чинного чемпіона Білорусі виступають троє українців – окрім Мілевського, це Олександр Нойок та Євген Хачеріді.

"Як Зайцев (керівник клубу – прим.) сказав, так воно і є. У нас з ним відносини базуються на довірі. Він – хороша і порядна людина. Що обіцяє, те й робить" – цитує Мілевського Прессбол з посиланням на програму "Підсумки тижня".

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Днями Олександр Зайцев – керівник брестського клубу – заявляв про фінансові негаразди. "Ми зарплату платимо вчасно. Просто ми її врізали. У кращому випадку, хлопці отримують відсотків по 10 від своїх контрактів. Зрозуміло, що це позначається на якості гри. Зрозуміло, що і у нас була досить сильна психологічна яма. Упевнений, ми не самотні в наших бідах: інші білоруські клуби далекі від фінансової стабільності та впевненості.

Замість нульового балансу у нас в цьому році – суцільні збитки і витрати. Ми зараз радіємо з того, що пережили якесь дно. Мало не збанкрутували, треба називати речі своїми іменами", – сказав Зайцев.

Зауважимо, чинний чемпіон Білорусі в поточному сезоні посідає 3 місце в таблиці після 13-ти турів. Мілевський та Ко відстають від БАТЕ на 5 пунктів.

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Головне футбольні фінанси Українці за кордоном Динамо Брест Динамо Брест Світ Артем Мілевський Артем Мілевський Євген Хачеріді Євген Хачеріді Олександр Нойок Олександр Нойок
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