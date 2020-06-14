Вернидуб змарнував шанс вийти в лідери чемпіонату Білорусі – божевільні гойдалки із суддівським скандалом

Черговий тур білоруської Вищої ліги подарував битву двох лідерів таблиці – БАТЕ і солігорського Шахтаря.

Чемпіонат Білорусі, 13 тур

БАТЕ – Шахтар Солігорськ – 2:2

Голи: Нехайчик, 61, Скавиш, 78 – Івановіч, 8, Подстрєлов, 81

Команда Юрія Вернидуба перед очним поєдинком відставала від лідера всього на два очки і в разі перемоги могла вирватися на першу сходинку. "Гірники" окреслили свої наміри вже на 8 хвилині. Зіграв дует сербських легіонерів Шахтаря – Антіч подав з кутового на ближню стійку, а Івановіч примудрився точно пробити головою з непростого становища. Швидкий гол остаточно переконав "гірників" зробити ставку на контратаки. БАТЕ забрав собі м'яч, але до гостроти доходило вкрай рідко. Голкіпер Шахтаря Гутор також не дрімав, впевнено зігравши після удару Міліча. З іншого боку відзначився Чічкан, який перед свистком на перерву відбив непростий постріл Кендиша, а потім і добивання Лисаковича.

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У другому таймі БАТЕ кинувся на ворота суперника зі ще більшою енергією і таки досяг свого. Настіч виконав точну подачу на Нехайчика, який не залишив шансів Гутору. Таким чином, вражаюча "суха" серія Шахтаря зупинилася на позначці 745 хвилин. На цьому проблеми хлопців Вернидуба не обмежились. Бурко з горем навпіл відбив скидку Волкова на кутовий (була підозра на руку і пенальті), а потім не втримав Скавиша – камбек від борисівців.

Тренер Шахтаря випустив на поле Бодула, який відразу відзначився. Хорват тонким пасом п'ятою вивів Сьоке на побачення з Чічканом. Словак у жорсткому стрибку прямою ногою змусив голкіпера помилитися, а Подстрєлов вже чатував перед пустими воротами. Гравці і весь тренерський штаб БАТЕ накинулися на арбітра з вимогами фіксувати напад на воротаря, але все марно – 2:2. На останніх хвилинах господарі знову скаржаться на суддівство – Стасевич впав у карному майданчику, але й цього разу рішення на користь Шахтаря.

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