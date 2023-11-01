Війна на Близькому Сході максимально загострила ситуацію і у футбольному середовищі.

Футболісти, які розплатилися за підтримку Палестини / Футбол 24

Напередодні німецький Майнц оголосив про те, що поновлює співпрацю із хавбеком Анваром Ель-Газі, з яким раніше розірвав контракт через підтримку Палестини. Нідерландцю інкримінували схвалення терористичних дій ХАМАСу. Згодом Анвар відкликав свій твіт, а клуб і футболіст провели повторну бесіду.

"Футбол 24" пригадав гравців, які протягом останніх тижнів висловлювали підтримку Ізраїлю чи Палестині, і ледь за це не поплатилися.

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