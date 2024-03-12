Палестинський футболіст Мохамед Баракат загинув внаслідок вибуху ізраїльської бомби в його будинку в Хан-Юнісі, інформує Al Jazeera. Інцидент трапився у понеділок, 11 березня.

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Баракату було 39 років. Майже всю кар'єру він провів за палестинські клуби, оформивши 114 голів. Також мав у своєму активі 3 матчі за національну збірну. Паралельно з класичним футболом він виступав і в пляжному.

Нагадаємо, ізраїльсько-палестинський конфлікт спалахнув з новою силою у жовтні минулого року. Угрупування ХАМАС здійснили вторгнення і вбивали цивільне начелення, на що Ізраїль відповів масовими обстрілами Сектору Гази.

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