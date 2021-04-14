Керівництво лондонського клубу вже розглядає кандидатури тренерів, які могли б змінити португальця. Пріоритетним варіантом для Тоттенхема став колишній наставник Наполі, Челсі та Ювентуса Мауріціо Саррі, повідомляє Football London з посиланням на Rai Sport.

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Додамо, це може зіпсувати плани Роми, яка також хоче запросити Саррі, попрощавшись із Паулу Фонсекою. Римляни вже навіть почали перемовини з представниками фахівця. До слова, 62-річний італієць залишається без роботи після звільнення з Ювентуса в серпні минулого року. Під його керівництвом туринці стали переможцями Серії А сезону-2019/2020.

Нагадаємо, Тоттенхем, набравши в 31 матчі 49 очок, перебуває на сьомому місці в турнірній таблиці АПЛ і ризикує залишитися без Ліги чемпіонів на наступний сезон. "Шпори" відстають від четвертого місця на 6 очок.

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