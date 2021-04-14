Невдачі Моурінью можуть позбавити Рому пріоритетного кандидата на заміну Фонсеці
Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью має примарні шанси зберегти свою посаду на наступний сезон.
Керівництво лондонського клубу вже розглядає кандидатури тренерів, які могли б змінити португальця. Пріоритетним варіантом для Тоттенхема став колишній наставник Наполі, Челсі та Ювентуса Мауріціо Саррі, повідомляє Football London з посиланням на Rai Sport.
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Додамо, це може зіпсувати плани Роми, яка також хоче запросити Саррі, попрощавшись із Паулу Фонсекою. Римляни вже навіть почали перемовини з представниками фахівця. До слова, 62-річний італієць залишається без роботи після звільнення з Ювентуса в серпні минулого року. Під його керівництвом туринці стали переможцями Серії А сезону-2019/2020.
Нагадаємо, Тоттенхем, набравши в 31 матчі 49 очок, перебуває на сьомому місці в турнірній таблиці АПЛ і ризикує залишитися без Ліги чемпіонів на наступний сезон. "Шпори" відстають від четвертого місця на 6 очок.
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