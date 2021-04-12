Реал вдруге тріумфував в Ель Класіко – Барса підтверджує неприємну тенденцію

Центральна битва вікенду повністю виправдала очікування. Реал та Барселона з'ясовували сильнішого в 30-му турі чемпіонату Іспанії, а переможець поєдинку мінімум на добу очолював турнірну таблицю Прімери. Команда Зідана з перших хвилин гри захопила ініціативу і забила двічі ще до перерви – шедевр Каріма Бензема та результативний штрафний Тоні Крооса дозволили "вершковим" оформити комфортну перевагу. Барса теж мала моменти – зокрема, Мессі ледь не забив прямим ударом з кутового, але стійка врятувала Мадрид. По перерві каталонці скоротили відставання зусиллями Оскара Мінгеси, а згодом мали претензії до головного арбітра. Рональд Куман обурився непризначенням пенальті після падіння Мартіна Брейтвейта, а також висловив невдоволення малою кількістю компенсованого часу, частину якого рефері витратив на усунення проблем зі своїм екіпіруванням. Зрештою, 2:1 – Реал обіграв Барсу вдруге в сезоні.

Реал – Барселона: Мессі "насмішив" зірку УПЛ, хитрий Зідан всіх переграв, а Куману не варто скаржитись на суддівство

Ель Класіко точно не розчарувало (хіба що прихильники Барселони засмучені результатом гри). Єдине, що не відповідало вивісці матчу – це погода. Гра проходила при божевільній зливі, до якої епізодично додавався ще й град. В таких умовах командам було важко демонструвати свою найкращу гру, але варто віддати належне суперникам – матч вийшов насправді розкішним. Увесь світ облетіли кадри з тремтінням Ліонеля Мессі – капітан Барселони змерз настільки, що змушений був змінювати футболку під час другого тайму.

До слова, Лео не може забити в Ель Класіко вже майже 3 роки – з моменту відходу Кріштіану Роналду з Реала аргентинець не оформив жодної результативної дії у найпринциповішій дуелі Іспанії. Нагадаємо, це Класіко може стати останнім для Мессі, адже його контракт завершується 30 червня.

Єдина ложка дьогтю для Реала – травма Лукаса Васкеса. Іспанець пошкодив хрестоподібну зв'язку коліна і вибув до кінця сезону. Таким чином, 29-річний універсал ризикує більше не зіграти за "вершкових", позаяк його угода завершується 30 червня, а сторони наразі не досягли згоди щодо підписання нового контракту. Жахлива втрата для Реала, який у найближчих матчах змушений грати ще й без основної пари центрбеків – Серхіо Рамоса і Рафаеля Варана.

До слова, "бланкос" вкотре продемонстрували вміння вигравати важливі матчі, тоді як "синьо-гранатові" підтвердили невтішну статистику проти топ-суперників. У поточному сезоні команда Кумана програла обидва Класіко, зазнала розгрому від Ювентуса і ПСЖ, програла Суперкубок Іспанії та поступилася Атлетіко. Звісно, Барса все ще може виграти два трофеї в поточному сезоні – попереду в Мессі та Ко фінал Кубка Іспанії, а відставання від лідера Ла Ліги складає лише 2 очки. Але щоб здобувати титули, потрібно обігрувати топ-суперників. З цим у нинішньої Барси наразі виникають проблеми.

Атлетіко знову спіткнувся – розкішна чемпіонська інтрига в Ла Лізі

Команда Дієго Сімеоне після поразки від Севільї втратила очки і з іншою андалусійською командою – "матрацники" на виїзді не змогли обіграти Бетіс. Від десятиочкової переваги Атлетіко над конкурентами не залишилося й сліду. Реал відстає лише на 1 пункт, а Барселона – на 2. Саме Іспанія є єдиним топ-чемпіонатом (ну, хіба ще Франція, але це трохи не той рівень), в якому є справжня інтрига в боротьбі за титул. Чемпіонські перегони будуть гарячими.

Окрім втрати очок, "матрацники" не зможуть у наступних матчах розраховувати на Жоау Феліша. Португальський форвард пропустить два тижні через пошкодження і приєднався до Луїса Суареса з Муссою Дембеле, які теж перебувають у лазареті. На щастя для Сімеоне, в наступному турі Атлетіко зіграє з останньою командою чемпіонату Ейбаром – розкішний шанс для "кольчонерос" повернути психологічну впевненість і набрати 3 очки. Відступати вже нікуди – Реал і Барселона в поточному році демонструють відмінні результати. На відміну від Атлетіко, який, таке враження, сам злякався своєї переваги.

Гвардіола програв учителю – Манчестер Сіті буксує?

У 31-му турі АПЛ "містяни" вдома несподівано поступилися Лідсу. Марсело Б'єлса, який є ідейним натхенником Пепа, знайшов ключ до успіху в протистоянні з лідером чемпіонату. "Павичі" продемонстрували розкішну реалізацію – два голи з двох ударів проти 29-ти у Сіті. Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі на позиції півзахисника (!) – українця, який навіть міг забити, визнали одним із найкращих у поєдинку, але очок Ман Сіті це не принесло. Не допомогло навіть те, що Лідс більше тайму грав у меншості після вилучення капітана Лаяма Купера.

Друга поразка "містян" в останніх 5-ти матчах дає мінімальну ілюзію чемпіонської інтриги, адже МЮ виграв свій принциповий матч, розібравшись на виїзді з Тоттенхемом Жозе Моурінью. "Червоні дияволи" мають гру в запасі та відстають від команди Гвардіоли на 11 пунктів. Відповідно, підопічні Сульшера мають шанс скоротити відставання до 8-ми очок за 6 турів до фінішу. Наскільки реально нівелювати такий розрив? Історія показує, що можна, але в цьому випадку шансів у МЮ небагато. Тим більше, що обидві команди продовжують виступи в єврокубках, а лава запасних у Сіті значно солідніша. Саме цей фактор може зіграти вирішальну роль на фініші виснажливого сезону.

Фантастичний Лінгард веде Вест Хем у Лігу чемпіонів – команда Ярмоленка близька до мрії

Якщо інтрига в боротьбі за титул Прем'єр ліги є мінімальною, то битва за путівки в Лігу чемпіонів лише набирає обертів. Лестер, який нещодавно боровся навіть за друге місце, програв два матчі поспіль – у звітному турі "лиси" поступилися Вест Хему та підпустили "молотів" на відстань одного очка. Продовжує феєрити Джессі Лінгард, який провалив останні півтора сезону в МЮ, а от у команді Девіда Мойєса несподівано для всіх засяяв новими барвами. Четвертий матч поспіль хавбек не йде з поля без голу, а всього у 9-ти поєдинках за "молотів" Лінгард настріляв 8 м'ячів і віддав 4 асисти. Неймовірно!

Вест Хем реально має розкішні шанси кваліфікуватися в ЛЧ. Хоч Девід Мойєс і закликає не поспішати з висновками, але на користь "молотів" грають кілька факторів. Непогана форма команди в цілому – раз. Фантастичний Джессі Лінгард – два. Найкращий календар серед конкурентів – три. На фініші сезону "молоти" зіграють з Ньюкаслом, Челсі, Бернлі, Евертоном, Брайтоном, Вест Бромвічем та Саутгемптоном. Як бачимо, команду Ярмоленка точно можна вважати якщо не фаворитом у цій боротьбі, то як мінімум реальним претендентом. Тим більше, що з кубкових турнірів Вест Хем давно вилетів і зосередився лише на Прем'єр-лізі.

Ліверпуль нарешті виграв на Енфілді (вперше в 2021 році) і зберіг відставання в 3 очки від топ-4. На два пункти команду Клоппа випереджає Челсі, який без особливих проблем впорався з Крістал Пелас. А от Тоттенхем програв важливий поєдинок МЮ і ризикує випасти навіть з єврокубкової зони. Принаймні, Евертон зіграв на два матчі менше і відстає тільки на 2 бали.

Словом, спостерігати за боротьбою за лігочемпіонівські путівки – найкраще з того, що залишилося в АПЛ на завершальний відрізок сезону. Лестер, Вест Хем, Челсі, Ліверпуль, Тоттенхем та Евертон – 6 претендентів на 2 місця. Тут може трапитися все, що завгодно – погляньте на цю щільність у турнірній таблиці!

Баварія дає міні-шанс РБ Лейпциг?

У 28-му турі Бундесліги мюнхенці не втримали перемогу над Уніоном Берлін. На 86-й хвилині столична команда забила рятівний м'яч і перервала переможну ходу команди Фліка. Втім, очевидно, що всі думки Баварії наразі зайняті Лігою чемпіонів – вже 13 квітня Рекордмайстер у Парижі спробує відіграти домашню поразку від ПСЖ (2:3) та вирвати путівку в півфінал.

РБ Лейпциг розтрощив Вердер і скоротив відставання від мюнхенців до 5-ти очок. Команда Нагельсманна зберігає примарні сподівання на титул, адже вже в наступному турі Баварію очікує ще один складний поєдинок – проти Вольфсбурга, який іде третім. Враховуючи, що перед цим "ротен" зіграють ще й у Франції, то втрата очок з "вовками" не видається чимось надзвичайним.

Серед інших поєдинків відзначимо вольову перемогу Борусії Д над Кельном. Ерлінг Холанд знову не забив, але його команда вирвала такі важливі очки. Щоправда, відставання від топ-4 все ще складає 7 пунктів, тому шансів кваліфікуватися у найпрестижніший євротурнір через чемпіонат є невисокими. Тим більше, з урахуванням форми Айнтрахта, який по черзі обіграв Уніон, Борусію та Вольфсбург, підтвердивши свої лігочемпіонівські амбіції.

Шальке здобув аж другу перемогу в чемпіонаті. Гельзенкірхенці здолали Аугсбург, але навряд чи це вбереже їх від вильоту. "Кнаппен" відстають від зони перехідних матчів на 13 пунктів – звісно, дива трапляються, однак у цьому випадку це було б найвищою несправедливістю.

Серія А: перемоги лідерів, невдача Роналду, феєрія Маліновського

У 30-му турі чемпіонату Італії перші 7 команд турнірної таблиці виграли свої матчі. Таким чином, Інтер втримався на першому місці з відривом в 11 пунктів від Мілана і 12 – від Ювентуса. Кожен виграний поєдинок наближає "нерадзуррі" до омріяного Скудетто, проте в наступному турі набрати 3 очки буде непросто – суперником стане Наполі, який б'ється за Лігу чемпіонів і вибрався з кризи.

Кріштіану Роналду знову не забив, відзначившись божевільним промахом у другому турі поспіль (без урахування перенесеного матчу з Наполі, який був зіграний посеред тижня). Португалець з вбивчої позиції влучив у стійку, але це не завадило туринцям обіграти Дженоа і продовжити переслідування Мілана, який обіграв Парму не без скандалу. Принаймні, саме дивне вилучення Златана Ібрагімовіча, який начебто образив головного арбітра, досі обговорюють в Італії.

Аталанта – у своєму стилі. Руслан Маліновський знову став героєм, провівши розкішний поєдинок з Фіорентиною. Українець ще до перерви оформив дві гольові передачі на Сапату і, здавалося, приніс бергамаскам перемогу. Але Аталанта не була б Аталантою, якби сама собі не придумала проблеми. "Фіалки" у другому таймі відновили статус-кво, проте гол Ілічіча з пенальті все ж приніс "Богині" 3 очки та збереження проміжного місця в топ-4.

Гол вікенду

Карім Бензема підтвердив звання лідера Реала. Його гол у ворота Барселони був не лише вкрай важливим, але й дуже ефектним. Француз, якого багато називав "дерев'яним" та звинувачував у низькій реалізації, розкішним ударом п'ятою вразив ворота тер Штегена. Після таких матчів є лише одне питання – невже у збірній Франції настільки порядок з нападниками, щоб роками ігнорувати ТАКОГО Бензема?

Маліновський двома шедеврами проти Фіорентини повернув Аталанту у зону ЛЧ – українець повторив досягнення Фігу