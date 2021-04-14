Головний тренер Роми Паулу Фонсека не планує залишатися у римському клубі і після завершення сезону покине команду, повідомляє Сalciomercato.it.

Шахтар зацікавлений у поверненні Фонсеки, – ЗМІ

Контракт португальця, який спливає 30 червня 2021 року, містить пункт, згідно якого угода пролонгується ще на рік у разі виходу Роми у Лігу чемпіонів. Римська команда поки зберігає шанси потрапити до найпрестижнішого єврокубкового турніру, однак Фонсека у будь-якому випадку покине "вовків". Головна причина такого рішення – постійні чвари у клубі, плутанина та відсутність повноцінної підтримки з боку керівництва.

За інформацією видання, у Фонсеки є кілька цікавих пропозиції – дві від клубів з АПЛ і одна з французької Ліги 1. Також ЗМІ заявляли про бажання Шахтаря повернути свого колишнього коуча в Україну. У той же час, сам Паулу хотів би залишитися в Італії, де, за чутками, інтерес до нього проявляє керівництво Наполі.

Нагадаємо, Фонсека очолив Рому у червні 2019 року. Після 30-ти турів його команда у турнірній таблиці Серії А йде сьомою, маючи у своєму активі 54 очки.

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