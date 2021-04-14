Неудачи Моуринью могут лишить Рому приоритетного кандидата на замену Фонсеке
Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью имеет призрачные шансы сохранить свой пост на следующий сезон.
Руководство лондонского клуба уже рассматривает кандидатуры тренеров, которые могли бы сменить португальца. Приоритетным вариантом для Тоттенхэма стал бывший наставник Наполи, Челси и Ювентус Маурицио Сарри, сообщает Football London со ссылкой на Rai Sport.
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Добавим, что это может испортить планы Ромы, которая также хочет пригласить Сарри, попрощавшись с Паулу Фонсекой. Римляне уже даже начали переговоры с представителями специалиста. К слову, 62-летний итальянец остается без работы после увольнения из Ювентуса в августе прошлого года. Под его руководством туринцы стали победителями Серии А сезона-2019/2020.
Напомним, Тоттенхэм, набрав в 31 матче 49 очков, находится на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ и рискует остаться без Лиги чемпионов на следующий сезон. "Шпоры" отстают от четвертого места на 6 очков.
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