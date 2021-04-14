Руководство лондонского клуба уже рассматривает кандидатуры тренеров, которые могли бы сменить португальца. Приоритетным вариантом для Тоттенхэма стал бывший наставник Наполи, Челси и Ювентус Маурицио Сарри, сообщает Football London со ссылкой на Rai Sport.

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Добавим, что это может испортить планы Ромы, которая также хочет пригласить Сарри, попрощавшись с Паулу Фонсекой. Римляне уже даже начали переговоры с представителями специалиста. К слову, 62-летний итальянец остается без работы после увольнения из Ювентуса в августе прошлого года. Под его руководством туринцы стали победителями Серии А сезона-2019/2020.

Напомним, Тоттенхэм, набрав в 31 матче 49 очков, находится на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ и рискует остаться без Лиги чемпионов на следующий сезон. "Шпоры" отстают от четвертого места на 6 очков.

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