Марсело на правах вільного агента підписав контракт з Флуміненсе. Про це повідомив клуб у своїх соцмережах. Подробиці контракту поки не відомі.

Марсело забив дебютні голи за Олімпіакос – відео переможного шедевра

Нещодавно Марсело розірвав угоду з Олімпіакосом. Захисник провів у команді менше аніж пів року. За грецький клуб бразилець відіграв лише 10 матчів, у яких забив три голи.

Нагадаємо, що Марсело приєднався до академії Флуміненсе у 13 років. Він дебютував за першу команду у 17 років. Саме з бразильського клубу захисник перебрався до мадридського Реала, з яким вигравав п'ять разів Лігу чемпіонів.

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