Неожиданное возвращение – Марсело продолжит карьеру в родном клубе
Экс-защитник мадридского Реала вернулся в Бразилию.
Марсело на правах свободного агента подписал контракт с Флуминенсе. Об этом сообщил клуб в своих соцсетях. Подробности контракта пока не известны.
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Недавно Марсело расторг соглашение с Олимпиакосом. Защитник провел в команде менее полугода. За греческий клуб бразилец отыграл всего 10 матчей, в которых забил три гола.
Напомним, что Марсело присоединился к академии Флуминенсе в 13 лет. Он дебютировал за первую команду в 17 лет. Именно из бразильского клуба защитник перебрался в мадридский Реал, с которым выигрывал пять раз Лигу чемпионов.
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