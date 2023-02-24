Марсело на правах свободного агента подписал контракт с Флуминенсе. Об этом сообщил клуб в своих соцсетях. Подробности контракта пока не известны.

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Недавно Марсело расторг соглашение с Олимпиакосом. Защитник провел в команде менее полугода. За греческий клуб бразилец отыграл всего 10 матчей, в которых забил три гола.

Напомним, что Марсело присоединился к академии Флуминенсе в 13 лет. Он дебютировал за первую команду в 17 лет. Именно из бразильского клуба защитник перебрался в мадридский Реал, с которым выигрывал пять раз Лигу чемпионов.

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