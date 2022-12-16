В рамках першого матчу 1/8 фіналу Кубка Греції Олімпіакос зробив серйозну заявку на вихід у чвертьфінал, розгромивши Атромітос з рахунком 4:1. Два голи у свій актив записав Марсело.

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Це дебютні дії для 34-річного бразильця, який перебрався у грецький клуб у вересні. Обидва голи Марсело вийшли дуже ефектними. Перший, який став переможним, взагалі – шедевр.

До слова, Марсело встиг провести за Олімпіакос 6 матчів у всіх турнірах, сумарно провівши на полі 190 хвилин.