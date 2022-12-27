Дін Сміт залишив посаду головного тренера Норвіча. Він протримався на своєму місці трохи більше року.

Діна Сміта звільнено з посади головного тренера Норвіча, інформує офіційний сайт клубу. Поразка від Лутона (1:2) стала для босів клубу останньою краплею. Помічник тренера Крейг Шекспір та тренер першої команди Ліам Бремлі також автоматично припинили роботу з командою.

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Причиною звільнення Діна Сміта з посади наставника Норвіча стали погані результати команди. "Канарки" здобули лише 3 перемоги у 13 останніх матчах Чемпіоншипу.

Після недавнього домашнього матчу з Блекберном Сміт заявив, що грати на виїзді для його команди краще, ніж удома. Все через вболівальників, негативно налаштованих до тренера та команди.

На початку жовтня Норвіч лідирував у турнірній таблиці Чемпіоншипу, але після недавніх невдач опустився на п'яте місце.

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