"Відсутність голів викликає занепокоєння. Це очевидна проблема. Нам потрібне посилення. Думаю, ми показали досить гарну гру, були найкращою командою у цьому матчі. Ми контролювали гру, володіли м'ячем, створювали моменти. Але якщо не забиваєш, можуть статися такі речі.

Геніальний асист чемпіона Європи у відеоогляді матчу Евертон – Вулверхемптон – 1:2

Я грав майже 20 років, тому знаю, як подібні поразки можу вплинути на гравців. Проте протягом 90 відсотків гри мені подобалося, як ми сьогодні ухвалювали рішення. Хлопці сьогодні грали добре і мали правильний менталітет, тому я хотів би, щоб уболівальники підтримали їх.

У кожній грі є дрібні деталі, і сьогодні ми просто повинні прийняти це. Хлопцям потрібно трохи відпочити, а потім ми маємо розпочати підготовку до Ман Сіті. Цей рік мав бути важким, враховуючи те, як минуло літо та минулий сезон. Ми намагаємося покращити ситуацію, але це будуть маленькі кроки. Іноді бувають такі періоди, як зараз, але сьогодні ми заслуговували на перемогу над Вулверхемптоном", – цитує Лемпарда Sky Sports.

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