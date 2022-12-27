Дин Смит покинул должность главного тренера Норвича. Он продержался на своём посту чуть больше года.

Дин Смит уволен с поста главного тренера Норвича, информирует официальный сайт клуба. Поражение от Лутона (1:2) стало для боссов клуба последней каплей. Помощник тренера Крейг Шекспир и тренер первой команды Лиам Брэмли также автоматически прекратили работу с командой.

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Причиной увольнения Дина Смита с поста наставника Норвича стали плохие результаты команды. "Канарейки" добыли только 3 победы в 13 последних матчах Чемпионшипа.

После недавнего домашнего матча с Блэкберном Смит заявил, что играть на выезде для его команды лучше, чем дома. Все из-за негативно настроенных по отношению к тренеру и команде болельщиков.

В начале октября Норвич лидировал в турнирной таблице Чемпионшипа, но после недавних неудач опустился на пятое место.

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