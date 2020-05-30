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Хаверц встановив рекорд Бундесліги

09:30 719 Читать на русском
Хаверц встановив рекорд Бундесліги
Кай Хаверц в матчі проти Фрайбурга / ФК Байєр Леверкузен

Байєр обіграв Фрайбург в 29 турі Бундесліги, а Кай Хаверц увійшов в історію німецького футболу. Дивіться відео гола та огляд матчу.

 
Кай Хаверц 55’
55’ Кай Хаверц

Півзахисник Байєра став автором переможного взяття воріт. На початку другого тайму Хаверц зумів проштовхнути м'яч у сітку в боротьбі з захисником та голкіпером Фрайбурга.

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Цей гол став для 20-річного Хаверца вже 35-м у матчах Бундесліги. Хавбек "фармацевтів" став першим гравцем в історії турніру, який зумів забити стільки м'ячів до досягнення 21-річного віку, інформує офіційний Twitter леверкузенського клубу.

Зауважимо, що Хаверц своєю вдалою грою вже привернув увагу топ-клубів. Зокрема, мова йшла про інтерес Баварії, Реала, Барселони та Манчестер Сіті.

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Відеоновини Кай Хаверц Кай Хаверц Фрайбург - Байєр Байєр Байєр Німеччина Рекорди
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