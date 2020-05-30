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Неожиданная неудача Вольфсбурга в видеообзоре матча против Айнтрахта

20:48 22 Читати українською
Неожиданная неудача Вольфсбурга в видеообзоре матча против Айнтрахта
Вольфсбург – Айнтрахт / фото из соцсетей

Вольфсбург потерпел домашнее поражение от франкфуртского Айнтрахта в поединке 29-го тура немецкой Бундеслиги. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов матча.

58’ Кевин Мбабу
 
Андре Силва 27’
Даичи Камада 85’
Лукас Торро 90+5’
27’ Андре Силва
58’ Кевин Мбабу
85’ Даичи Камада
90+5’ Лукас Торро

Счет в середине первого тайма открыли гости. Это Андре Силва уверенно реализовал одиннадцатиметровый за фол на себе, разведя голкипера и мяч по разным углам.

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Вольфсбург упустил несколько возможностей еще до перерыва, а сравнял счет на 58-й минуте. Арнольд классно навесил со штрафного от правого края, а Кевин Мбабу эффектно головой переправил мяч в дальний угол. Дальше для победы больше сделали "орлы". Как следствие, на 85-й минуте Даичи Камада подключился к атаке вторым темпом и уверенно воспользовался скидкой от Доста – 1:2.

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Германия Видеоновости Вольфсбург - Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Вольфсбург Вольфсбург
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