Лунін обрав свій улюблений матч сезону за Реал – гіркий сарказм від кіпера збірної України
Легіонер "вершкових" Андрій Лунін назвав гру, яка була однією з найважливіших у його житті.
"Цей сезон був дивовижним, незабутнім, особливо для мене.
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Моя улюблена гра в цьому сезоні? Коли ми виграли фінал Ліги чемпіонів. Я не грав? Ми перемогли.
Деякі з наших гравців виграли 6 Ліг чемпіонів, я сподіваюся виграти ще декілька. Я хочу виграти 6 або більше Ліг чемпіонів", – цитує Луніна Madrid Xtra.
Нагадаємо, Лунін у поточному сезоні у 31 матчі пропустив 32 голи (ще у 12 поєдинках відстояв "на нуль"). Андрій став єдиним українцем в історії, який виграв дві Ліги чемпіонів.
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