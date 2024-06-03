Легіонер "вершкових" Андрій Лунін назвав гру, яка була однією з найважливіших у його житті.

"Цей сезон був дивовижним, незабутнім, особливо для мене.

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Моя улюблена гра в цьому сезоні? Коли ми виграли фінал Ліги чемпіонів. Я не грав? Ми перемогли.

Деякі з наших гравців виграли 6 Ліг чемпіонів, я сподіваюся виграти ще декілька. Я хочу виграти 6 або більше Ліг чемпіонів", – цитує Луніна Madrid Xtra.

Нагадаємо, Лунін у поточному сезоні у 31 матчі пропустив 32 голи (ще у 12 поєдинках відстояв "на нуль"). Андрій став єдиним українцем в історії, який виграв дві Ліги чемпіонів.

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