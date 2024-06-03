Фіналіст Ліги чемпіонів остаточно визначився з майбутнім тренера
Наставник Борусії Едін Терзіч продовжить працювати з командою. Тренера отримає винагороду за останні результати.
Керівництво німецького клубу проведе переговори з головним тренером щодо продовження угоди. 41-річний фахівець зміг змінити думку про свою роботу в другій частині сезону.
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Як повідомляє Фабріціо Романо, Едіну Терзічу запропонують новий контракт. У сезоні 2023/24 Борусія дійшла до фіналу Ліги чемпіонів, програвши Реалу (0:2). Під час плей-офф турніру клуб пройшов ПСВ, Атлетіко і ПСЖ.
У Бундеслізі Борусія посіла п'яту позицію в турнірній таблиці, набравши 63 очки в 34 матчах.
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