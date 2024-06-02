Новою ж "вісімкою" Реала стане уругваєць Феде Вальверде, повідомляє Фабріціо Романо. Сам гравець підтвердив майбутню зміну номера. "Я люблю номер 15, моя мрія в Реалі почалася з цього номера... але так, через два місяці я його зміню. Скажімо так, ця глава закінчилася досить добре", – зазначив Вальверде.

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Зауважимо, що Тоні Кроос за свою кар'єру виступав за Баварію, Байєр та Реал. У складі мюнхенців німець тричі вигравав титул чемпіона Німеччини, а також Лігу чемпіонів у сезоні 2012/13.

За "вершкових" півзахисник виступає з 2014 року. З Реалом Кроос став чотириразовим чемпіоном Іспанії, чотири рази вигравав Суперкубок Іспанії і стільки ж разів перемагав у фіналі Ліги чемпіонів. Загалом Кроос зіграв за "вершкових" у 465 матчах, в яких забив 28 голів та віддав 99 асистів.

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