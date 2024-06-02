У повторному поєдинку Верес впевнено здолав Епіцентр (3:1) і зберіг прописку в еліті. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Верес забив вже на 7-й хвилині – Сікейра подав у воротарський, Кристін помилився і Гайдучик скористався фейлом суперника. В середині тайму він оформив дубль, але гол скасували через офсайд. Перед самим свистком рівняни добили Епіцентр двома м'ячами у роздягальню.

Верес впевнено здолав Епіцентр і зберіг прописку в УПЛ – Нагорняк і Ко подарували рівнянам 2 голи

По перерві Верес міг робити рахунок розгромним, але гравцям відверто не щастило. Натомість підопічні Нагорняка забили свій гол престижу, якого, однак, виявилось замало, аби зачепитись хоча б за додатковий час.