Дубль і незарахований гол Гайдучика у відеоогляді матчу за УПЛ Верес – Епіцентр – 3:1
21:36 - Читать на русском
У повторному поєдинку Верес впевнено здолав Епіцентр (3:1) і зберіг прописку в еліті. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".
завершено
45+2’ Владислав Шарай
45+5’ Микола Гайдучик
Сергій Стень 89’
45+2’ Владислав Шарай
45+5’ Микола Гайдучик
89’ Сергій Стень
Верес забив вже на 7-й хвилині – Сікейра подав у воротарський, Кристін помилився і Гайдучик скористався фейлом суперника. В середині тайму він оформив дубль, але гол скасували через офсайд. Перед самим свистком рівняни добили Епіцентр двома м'ячами у роздягальню.
Верес впевнено здолав Епіцентр і зберіг прописку в УПЛ – Нагорняк і Ко подарували рівнянам 2 голи
По перерві Верес міг робити рахунок розгромним, але гравцям відверто не щастило. Натомість підопічні Нагорняка забили свій гол престижу, якого, однак, виявилось замало, аби зачепитись хоча б за додатковий час.
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