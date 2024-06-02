"Схоже, ми вже не можемо, аби не створювати собі проблеми. До перерви диктували умови, мали декілька нагод відзначитися, але знову наступали на ті ж граблі, промахуючись з близької відстані.

Збереження Оболонню прописки в УПЛ у відеоогляді матчу з Лівим берегом – 1:1

Найприкріше, що господарі вийшли вперед дуже легко, скориставшись при розіграші стандартного положення індивідуальною помилкою нашого гравця.

Але паніки не було. Головне було тактично правильно перешикуватися, адже діяли у меншості. Тому перейшли на 5-3-1 з розрахунком, що заточений на атаку Ігор Краснопір, який вийшов на заміну, хоча б один гольовий момент створить. Так і сталося: Краснопір опинився у потрібному місці й вирівняв становище.

Під завісу матчу було нелегко, але вистояли. Головне завдання виконали, залишившись в елітному дивізіоні. До 25 червня хлопці відпочиватимуть, до їхнього повернення з керівництвом вирішимо, де будемо готуватися до нового сезону", – сказав Іващенко у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, Оболонь завдяки мінімальній перемозі над Лівим берегом у першій грі змогла за сумою двох матчів зберегти прописку в еліті.

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