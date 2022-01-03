"Пусть весь мир готовится, потому что мы вернулись": Лапорта эпично ответил на вопрос о возможности подписать Холанда
Президент Барселоны Жоан Лапорта заинтриговал возможными грядущими громкими подписаниями клуба, в частности форварда Боруссии Д Эрлинга Холанда.
"Пусть весь мир готовится, потому что мы вернулись", – ответил Лапорта на вопрос о возможном трансфере Холанда.
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"В случае с Ферраном мы сделали исключение, поскольку оформили трансфер до того, как получили финансовую возможность зарегистрировать его. Есть планы на следующий сезон, и все возможно. Холанд? Тоже", – добавил Жоан на презентации Торреса.
Добавим, что Барселона этой зимой уже подписала Феррана Торреса и близка к закрытию трансфера Альваро Морати. Эрлинга Холанда каталонцы планируют подписать перед стартом следующего сезона.
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