"Пусть весь мир готовится, потому что мы вернулись", – ответил Лапорта на вопрос о возможном трансфере Холанда.

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"В случае с Ферраном мы сделали исключение, поскольку оформили трансфер до того, как получили финансовую возможность зарегистрировать его. Есть планы на следующий сезон, и все возможно. Холанд? Тоже", – добавил Жоан на презентации Торреса.

Добавим, что Барселона этой зимой уже подписала Феррана Торреса и близка к закрытию трансфера Альваро Морати. Эрлинга Холанда каталонцы планируют подписать перед стартом следующего сезона.

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Joan Laporta sobre si el Barcelona puede competir por Haaland o los grandes fichajes es contundente: “ Que todo el mundo se vaya preparando porque hemos vuelto” — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) January 3, 2022