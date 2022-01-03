Нападник Ювентуса Альваро Мората, права на якого належать Атлетіко, наблизився до переходу в Барселону.

Трансфер Морати в Барселону завершений на 95 відсотків, інформує AS. Про перехід офіційно мають оголосити вже цього тижня.

Барселона узгодила контракт з Моратою

Каталонці вже домовились з Ювентусом, що решту сезону Альваро проведе у складі "блаугранас", а по завершенні сезону Барселона викупить гравця в Атлетіко. Хаві розраховує, що Мората допоможе команді у грі проти Реала в матчі за Суперкубок Іспанії, який запланований на 12 січня.

Єдиною перешкодою є те, що Барселоні необхідно розванатжити зарплатну відомість, аби зареєструвати гравця. Окрім потенційного новачка, каталонці ще мають зареєструвати Дані Алвеса, Феррана Торреса та перевести Гаві та Ніко Гонсалеса з другої команди.

У нинішньому сезоні Мората провів 23 матчі за Ювентус у всіх змаганнях, у яких оформив 7 голів і 3 асисти.

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