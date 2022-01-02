У матчі 19-го туру чемпіонату Іспанії каталонці на виїзді здолали "острів'ян". Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Обидві команди, на тлі кадрових проблем, викликаних штамом "Омікрон" і травмами, підходили до матчу з різними завданнями. Головна мета господарів – збереження прописки в еліті. Натомість перспективи Барселони у сезоні – потрапляння у Лігу чемпіонів (пободатися за чемпіонство буде практично нереально).

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Поєдинок розпочався доволі нудно. Лише на 7-й хвилині каталонці вперше реально загрожували воротам Мальорки – Піке зі штрафного пробив повз стійку. Згодом Акомач цілив у ближній кут – Рейна у падінні забрав сферу. Мав шанс забити і Жутгла, але його спроба закрутити у дальній кут з лівого флангу успіхом не увінчалась.

В середині тайму Люк де Йонг вже у падінні намагався проштовхнути м'яч у сітку, але влучив у стійку. За мить він же завдавав карколомного удару через себе, але круглий лише струсонув поперечину. Господарі огризнулись кволим ударом Баби у руки тер Штегену.

Після 30-ї хвилини Мальорка призвичаїлась до суперника і стала більше часу проводити на половині поля "блаугранас". Перед свистком на перерву каталонці зірвали перспективну атаку "острів'ян", але з ударом зі штрафного від Лі Кангіна легко впорався німецькой голкіпер Барси. А вже у наступній атаці гості змогли забити гол у роздягальню – Люк головою замкнув навіс від Мінгеси з правого флангу.

Після відпочинку підопічні Хаві на деякий час затисли суперника на його половині поля, а одна з контратак Мальорки ледь не завершилась пенальті. Анхель Родрігес опинився на газоні у штрафному тер Штегена, але скандальний Матеу Лаос вирішив не послуговуватись VAR і зафіксував фол в атаці.

На останні хвилини Хаві випустив одразу двох дебютантів – Альваро Каталана та Естаніслау Фортуну, але предметно вплинули на перебіг подій на полі їм не вдалось. Навала господарів на останніх хвилинах могла принести їм нічию, але тер Штеген після потужного удару Хауме продемонстрував свій клас.

Перемога принесла Барселоні 31 очко і п'яту сходинку турнірної таблиці, Мальорка з 20 пунктами залишилась п'ятнадцятою.

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