"Добре, що 0:3, а не 0:8. Як я й говорив раніше – в Динамо повна деградація команди. Так не може бути – це стидоба. Не знаю, що там відбувається в колективі. Нехай розбираються. Не може команда так безвольно грати. Потрібно переформатовувати команду? Давно все потрібно змінювати.

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Абсолютно все – враховуючи і керівництво. Київське Динамо – національна гордість України. Те, що ми бачимо, можливо, спеціально робиться, але такого не має бути. Як і в багатьох вболівальників Динамо, у мене немає слів після цього матчу. Не зрозуміло, про що думають футболісти. Певно, щоб себе продати.

Дивлюся на Луческу: тобі 77 років, хочеш "кокнути" на лаві під час матчу?! Я б їх всіх порозганяв за таку гру. Нехай Луческу йде і не ганьбиться. З такою грою, аби вони ще не вилетіли з Прем'єр-ліги. Якщо вони й надалі продовжать в тому ж дусі, то буде виліт", – зазначив Маркевич у коментарі 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, Динамо розгромно програло СК Дніпро-1 (0:3). Наразі кияни на самому дні турнірної таблиці з 0 очок, проте мають незіграний поєдинок з Інгульцем.

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