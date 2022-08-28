"Чому грали у Львові? Рішення тут грати було великою помилкою. Я хотів, щоб два матчі – з СК Дніпро-1 та з Зорею – ми провели у Києві. Хлопці два місяці тому виїхали з України, відтоді не бачили своїх сімей. Тому я наполягав на тому, щоби їхати до Києва.

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Ще у матчі-відповіді з Бенфікою я відчув, що психологічний стан гравців поганий. З цієї причини я також хотів, щоб ми поїхали до Києва. Коли граєш без уболівальників, мають бути додаткові емоції, які дозволять футболістам вийти на матч зі свіжою головою. Цього сьогодні не було. Психологічний стан команди знову був поганий. Напевно, зокрема й з тієї причини, що хлопці надто довго не були вдома, не бачили рідних.

Що стосується самого матчу, то треба визнати, що команда суперника була набагато агресивнішою за нас. Плюс, рання заміна у нашому складі внесла свої корективи. Зрештою, ми пропустили гол. Пропустили знову зі стандарту, знову, як і в матчі з Бенфікою, не дограв до кінця Бєсєдін.

Коли пропускаєш першим, граєш зовсім по-іншому. Після першого гола СК Дніпро-1 став діяти ще агресивніше. Відразу змінилася картина на полі. Ну, а в другому таймі футболу практично не було – затягувань часу було стільки, що гри було, напевно, 15-20 хвилин. Ці зупинки були спрямовані на те, щоби нервувати футболістів, щоб кожен займався суперечками, а не грою. Футболу після перерви по суті не було. Ми зараз у складній ситуації, але треба перебороти цей момент. Сподіваюся, повернення до Києва сприятиме цьому", – зазначив Луческу на післяматчевій прес-конференції.

Додамо, що Динамо розгромно програло СК Дніпро-1 (0:3). Після зустрічі Луческу вибухнув через питання про Забарного та покинув прес-конференцію.

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