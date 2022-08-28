"Хорошо, что 0:3, а не 0:8. Как я и говорил раньше – у Динамо полная деградация команды. Так не может быть – это стыдоба. Не знаю, что там происходит в коллективе. Пусть разбираются. Не может команда так безвольно играть. Нужно переформатировать команду? Давно всё нужно менять.

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Абсолютно все – учитывая и руководство. Киевское Динамо – национальная гордость Украины. То, что мы видим, возможно специально делается, но такого не должно быть. Как и у многих болельщиков Динамо, у меня нет слов после этого матча. Непонятно, о чем думают футболисты. Наверное, чтобы себя продать.

Смотрю на Луческу: тебе 77 лет, хочешь "кокнуть" на скамье во время матча?! Я бы их всех разогнал за такую ​​игру. Пусть Луческу идет и не позорится. С такой игрой, чтобы они еще не вылетели из Премьер-лиги. Если они и дальше продолжат в том же духе, то будет вылет", – отметил Маркевич в комментарии 1927.kiev.ua.

Напомним, Динамо разгромно проиграло СК Днепр-1 (0:3). Пока киевляне на самом дне турнирной таблицы с 0 очков, однако имеют сыгранный поединок с Ингульцем.

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