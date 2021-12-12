"Думаю, такі пенальті не даються. Якщо суддя так трактує... Найголовніше можу сказати – він 90 хвилин свистів у один бік. Я про суддівство взагалі не хочу говорити.

Фантастичний камбек за 2 хвилини у відеоогляді матчу Колос – Минай – 2:1

Розумієте, емоції, але я можу нарахувати, скільки моментів свиснув суддя. Важко грати проти 14 гравців. Хай би він майку Колоса одягнув, там усе, і Абдула – 4 особи, а, може, і 5", – поділився Леонов у ефірі Великого футболу.

Зазначимо, що Минай втратив перемогу над Колосом (1:2), пропустивши 2 голи впродовж 2 хвилин.

Колос епічно вирвав перемогу над Минаєм – два голи за 2 хвилини вирішили долю зустрічі