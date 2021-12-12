Колос здійснив вражаючий камбек у поєдинку 18-го туру УПЛ проти Миная (2:1). Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

До матчу Колос підходив у статусі фаворита – ковалівці перемогли у двох поспіль матчах, тоді як Минай не знав смаку перемог з липня, коли несподівано переміг Олександрію. Втім, саме закарпатці активніше розпочали і забили на 11 хвилині – Месхі прорвався правим флангом та прострілив у центр, а Вишневський вискочив між захисниками та точно пробив у ближній кут.

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Колос мав хорошу нагоду відігратись до перерви – Дієго черпачком закинув на Золотова на лівому фланзі, а той класним навісом знайшов голову Лисенка. Втім, форвард пробив прямо у воротаря, тож на перерву команду пішли за переваги Миная.

У другому таймі наставники випустили зіркових нападників: Селезньов змінив Вишневського у Миная, а в Колоса Нурієв вийшов замість Лисенка. Цікаво, що до цього і Селезньов, і Нурієв захищали кольори Колоса та Миная відповідно. Гра пішла менш гострою, ковалівці більше тримали м'яч, але в атаку йшли неспішно.

Ближче до кінця гри Коваленко міг подвоїти свою перевагу – Волинець ногою відбив удар. Кінцівка гри була за Минаєм, який більш гостро атакував, тоді як Колос майже не підходив до воріт Пенькова. Втім, останні хвилини перевернули гру з ніг на голову. Спочатку Книш зіграв рукою в штрафному та привіз пенальті – Мілько реалізував пенальті та зрівняв рахунок.

А вже через хвилину Пеньков помилився на виході після подачі Нурієва зі штрафного, а Чорноморець головою приніс перемогу ковалівцям. Мякушко мав шанс забити зі штрафного, але Волинець все ж впорався з його ударом та дозволив Колосу завершити рік на мажорній ноті.

Таким чином, ковалівці набрали 24 очки та піднялись на 8 місце, а Минай з 10 пунктами залишився п'ятнадцятим.

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