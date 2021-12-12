"Думаю, подобные пенальти не даются. Если судья так трактует... Самое главное могу сказать – он 90 минут свистел в одну сторону. Я о судействе вообще не хочу говорить.

Фантастический камбек за 2 минуты в видеообзоре матча Колос – Минай – 2:1

Понимаете, эмоции, но я могу насчитать, сколько моментов свистнул судья. Трудно играть против 14 игроков. Пусть бы он майку Колоса надел, там все, и Абдула – 4 человека, а может, и 5", – поделился Леонов в эфире Великого футбола.

Отметим, что Минай упустил победу над Колосом (1:2), пропустив 2 гола в течение 2 минут.

Колос эпично вырвал победу над Минаем – два гола за 2 минуты решили судьбу встречи