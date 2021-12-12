Фантастичний камбек за 2 хвилини у відеоогляді матчу Колос – Минай – 2:1
22:36 - Читать на русском
Колос у вольовому стилі обіграв Минай у матчі 18-го туру УПЛ, забивши обидва м'ячі впродовж 2 хвилин. Дивіться огляд поєдинку Колос – Минай на Футбол 24.
88’ Вадим Мілько
Олег Вишневський 11’
11’ Олег Вишневський
88’ Вадим Мілько
Минай відкрив рахунок на 11 хвилині – Вишневський точно пробив після передачі Месхі. Закарпатці виглядали гостріше майже усю зустріч, проте останні хвилини стали шокуючими для них. Мілько на 88 хвилині реалізував пенальті, а вже через хвилину Чорноморець приніс перемогу для Колоса.
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Таким чином, ковалівці набрали 24 очки та піднялись на 8 місце, а Минай з 10 пунктами залишився п'ятнадцятим.
Колос епічно вирвав перемогу над Минаєм – два голи за 2 хвилини вирішили долю зустрічі
Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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