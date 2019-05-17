Аллегрі прокоментував свій відхід з Ювентуса

Наставник Ювентуса Массіміліано Аллегрі вважає, що його у клубі змінить великий тренер.

"За п'ять років ми побудували цей Ювентус, тепер прийшов час прощатися. Життя триває, і я вже мрію про те, як вирушу відпочивати на море.

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Я не знаю, хто змінить мене в Ювентусі, але впевнений, що це буде великий тренер", – передає слова Массіміліано Аллегрі Football Italia з посиланням на телевізійну програму.

Нагадаємо, нещодавно стало офіційно відомо, що Аллегрі покине туринський клуб після закінчення сезону. Спеціаліст очолив клуб влітку 2014-го року.

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